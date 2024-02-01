تجديد حبس مسجل خطر سرق شقة سكنية بمدينة 6 أكتوبر

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قرر قاضي المعارضات بمحكمة أكتوبر تجديد حبس عامل 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامه بارتكاب واقعة سرقة شقة سكنية بمنطقة أكتوبر، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة من ضبط عامل "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر لارتكاب واقعة سرقة شقة سكنية بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأرشد عن المسروقات لدى عملائه سيئ النية أمكن ضبطهم "عاطل، مالك محل هواتف محمولة يحمل جنسية إحدى الدول، مالك محل عطارة يحمل جنسية إحدى الدول"، وبحوزتهم كمية من المصوغات الذهبية، جهاز أى باد، مبالغ مالية "عملات أجنبية"، وباستدعاء الشاكية تعرفت على المضبوطات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.