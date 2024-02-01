مسئول حكومي ألماني يدعو لتعيين مزيد من الأفراد بمكاتب شئون الأجانب في المحليات

دعا الممثل الخاص للحكومة الاتحادية بألمانيا لأجل تطبيق اتفاقية الهجرة، الولايات الألمانية لتعيين مزيد من الأفراد في مكاتب إدارة شئون الأجانب المحلية.

وقال يواخيم شتامب لصحيفة "بيلد" الألمانية في عددها الصادر اليوم الخميس: "يجب تعزيز القدرة على الأداء لدى هيئات شئون الأجانب المحلية على الفور".

وتابع السياسي الألماني البارز: "يتعين على الولايات المسئولة عن عمليات الإعادة (لمهاجرين أو لاجئين) جعل هذه الهيئات لائقة من الناحية الرقمية، وتعزيزها بشكل كافي بالأفراد".

وجدد شتامب اقتراحه "بأن تدعم هيئات شئون الأجانب المركزية على نطاق واسع عمل الهيئات المحلية".

جدير بالذكر أن هذا المنصب بالحكومة الاتحادية تأسس حديثا منذ عام بالضبط في الأول من فبراير عام 2023، ويتولى شتامب هذا المنصب منذ ذلك الحين. ومن المقرر أن يعمل هذا السياسي على أن تسير الهجرة إلى ألمانيا على نحو أكثر تنظيما وأن تسير عمليات الإعادة لطالبي اللجوء المرفوضين على نحو أفضل.

جدير بالذكر أن شتامب كان معنيا بشئون اللاجئين والاندماج على مستوى محلي من قبل بوصفه وزيرا محليا بولاية شمال الراين-فيستفاليا في الفترة بين 2017 و2022.