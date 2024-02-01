سلطان عمان يؤكد ضرورة وقف العمليات العسكرية بالأراضي الفلسطينية

تلقى السُّلطان العماني هيثم بن طارق، ظهر اليوم الخميس، اتصالًا هاتفيًّا، من رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة الأنباء العمانية.

وبحسب الوكالة، جرى خلال الاتصال مناقشة جوانب التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين، ومستجدات الأوضاع في المنطقة خاصة الأحداث في الساحة الفلسطينية.

وأكّد السلطان ضرورة وقف العمليات العسكرية في الأراضي الفلسطينية، وحماية المدنيين، وتأمين دخول المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق، والأهمية القصوى لحلّ الدولتين والاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة، والعمل على كل ما من شأنه ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 27 ألفًا و19 شهيدا، و66 ألفًا و139 إصابة، منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 15 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 118 شهيدا و190 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونوهت أنه «لايزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم».