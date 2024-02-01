 الرئيس الإيراني: تدشين 157 مشروعا صناعيا خطوة كبيرة على طريق الاستقلال الاقتصادي - بوابة الشروق
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الرئيس الإيراني: تدشين 157 مشروعا صناعيا خطوة كبيرة على طريق الاستقلال الاقتصادي

الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي
د ب أ
نشر في: الخميس 1 فبراير 2024 - 4:26 م | آخر تحديث: الخميس 1 فبراير 2024 - 4:26 م

قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الذي يزور محافظة هرمزكان جنوبي البلاد اليوم الخميس، إن تدشين 157 مشروعا صناعيا يشكل خطوة جبارة على طريق تحقيق الاستقلال الاقتصادي للبلاد.

وأضاف رئيسي أن "128 مشروعا في مجال الطاقة من أصل الـ 157، هي مصانع ووحدات صناعية بمحافظة هرمزكان"، حسبما ذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) اليوم الخميس.

وأكد رئيسي أن "شباننا استطاعوا اليوم في أرجاء البلاد استخدام الخبرة والتكنولوجيا الحديثة لإبراز قدراتهم في مجال التطبيق."

وأشار الرئيس الإيراني إلى أن أحد هذه المشاريع هو مشروع ضخم يتمثل في المحطة النووية في سيريك والتي أعلن عنها رئيس مؤسسة الطاقة الذرية.

وقال رئيسي إن هذه المحطة بسعة 5 آلاف ميجاوات مهمة بوصفها تشكل بنية تحتية لاقتصاد البلاد وتطورها، معربا عن أمله في أن تدخل الخدمة والاستثمار على يد المهندسين والتقنيين والعمال الإيرانيين بأسرع ما يمكن.


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