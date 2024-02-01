قال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور، إن هناك إجماعًا من الدول بمجلس الأمن على أهمية توفير المساعدات لأهل فلسطين في قطاع غزة على مستويات عادلة، وعدم عرقلة إدخال المساعدات عبر المنافذ المختلفة للقطاع.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء، أن الدول تجمع على إدانة التهجير القسري للفلسطينيين خارج القطاع، وإدانة أعمال المستوطنين في الضفة الغربية والمطالبة بوقفها والتصدي لها.

وأشار إلى أن «جزءًا من هذا الإجماع انعكس في القرارات الصادرة عن مجلس الأمن، بينما الجزء الآخر لم يشرع بقرارات»، داعيًا إلى بذل المزيد من الجهد؛ لوقف كل الجرائم ضد الشعب الفلسطيني والعدوان والحرب بتشريع قرار واضح.

وشدد على أن وقف الحرب والعدوان يُمكن من إنفاذ كميات هائلة من المساعدات، وفق احتياجات الفلسطينيين في غزة، وتنفيذ الآلية التي دعا إليها مجلس الأمن لمراقبة إدخال المواد إلى غزة، دون وضع العراقيل من الجانب الإسرائيلي.

وأوضح أن «الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، عيّن مسئولة كبيرة في الأمم المتحدة للإشراف على عملية إدخال المساعدات بكميات هائلة إلى غزة، وفتح أكثر من معبر بما فيها معبر كرم أبو سالم».

وذكر أن «وقف إطلاق النار يسمح للناس بالعودة إلى المناطق التي هجروا منها، بدلًا من الضغط عليهم بشكل هائل حتى ينفجر الوضع حول معبر رفح، ويصبحوا لاجئين للمرة العاشرة، ويتعرضوا لنكبة ثانية»، مؤكدًا أن المجتمع الدولي يعمل على تفادي هذا السيناريو.