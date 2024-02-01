مسئول بالأونروا: الدعم المعلق يتجاوز نصف الدخل المخصص لعام 2024

قال مسئول وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" لإقليم الأردن، أولاف بيكر، إن تمويل الوكالة المعلق حتى اليوم الخميس، يمثل 51% من دخلها لعام 2024.

• التعليق المؤقت والخدمات الإنسانية

وأضاف بيكر، خلال حوار مع وكالة "الأناضول" للأنباء، أن "التعليق المؤقت للأموال من عدة دول مانحة، يمثل حاليا 51% من دخلنا المتوقع لعام 2024".

وأوضح أن تعليق التمويل "لا يؤثر على عملياتنا في غزة فحسب، حيث أونروا هي المزود الرئيسي للمساعدات الإنسانية لمليوني شخص، بل يؤثر أيضا على الخدمات التي نقدمها في كل أقاليم عملياتنا الخمسة، بما في ذلك الأردن".

وأضاف "الأردن يستضيف أكبر عدد من اللاجئين الفلسطينيين في المنطقة، ولدى أونروا نحو 2.4 مليون لاجئ مسجل هنا، وبالتالي فإنه بالمركز الثاني للعمليات بعد غزة"، مؤكدا أن الوكالة لديها "بالأردن أكثر من 6 آلاف موظف، ونوفر التعليم الابتدائي لأكثر من 100 ألف طالب في 161 مدرسة تابعة لنا".

وتابع: "لدينا أيضا 25 مركزا صحيا تقدم أكثر من 1.5 مليون استشارة طبية سنويا، بالإضافة إلى تقديم مساعدات نقدية (لم يحدد قيمتها) لحوالي 60 ألف من اللاجئين الأكثر ضعفا، من أصل ما يزيد على 400 ألف لاجئ يقيمون في مخيمات الأونروا بالأردن".

وقال مسئول "أونروا" بالأردن: "لسوء الحظ، إذا ظل الوضع على ما هو عليه، فمن المحتمل ألا نتمكن من الاستمرار في تقديم هذه الخدمات بعد نهاية فبراير الجاري".

• ما قيمة الدعم الدولي للأونروا؟

ووفق بيانات الوكالة، بلغ إجمالي الدعم الأمريكي خلال 2022 نحو 344 مليون دولار، يمثل ما نسبته 29.3% من إجمالي الدعم الذي تلقته "أونروا" في ذلك العام.

وفي العام ذاته، بلغ مجمل الدعم الدولي للوكالة نحو 1.17 مليار دولار، يمثل ما نسبته 75% من إجمالي المبلغ الذي احتاجته "أونروا" في 2022.

وبعد الولايات المتحدة، تأتي ألمانيا في المرتبة الثانية كأكبر داعم للوكالة الأممية، بإجمالي 202 مليون دولار، تمثل ما نسبته 17.3% من مجمل الدعم.

ويعني ذلك أن حليفي إسرائيل يشكلان 46.6% من إجمالي الدعم السنوي للوكالة، بينما تتوزع النسبة المتبقية (53.4%) على 96 مانحا دوليا أو مؤسسات داعمة.

وحتى 30 يناير الماضي، قررت 18 دولة والاتحاد الأوروبي تعليق تمويلها لـ"أونروا"، بناء على مزاعم إسرائيل بمشاركة 12 من موظفي الوكالة بهجوم "حماس" في 7 أكتوبر 2023 على مستوطنات إسرائيلية.

وهذه الدول هي: الولايات المتحدة وكندا وأستراليا واليابان وإيطاليا وبريطانيا وفنلندا وألمانيا وهولندا وفرنسا وسويسرا والنمسا والسويد ونيوزيلاند وأيسلندا ورومانيا وإستونيا والسويد بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، وفقا للأمم المتحدة.