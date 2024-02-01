المملكة المتحدة تسعى لإنهاء أزمة أيرلندا الشمالية بخطة تجارية جديدة

كشفت المملكة المتحدة عن خطة لتقليل الخلافات التجارية بشأن البضائع التي تتدفق من بريطانيا العظمى إلى أيرلندا الشمالية، في خطوة من المتوقع أن تقنع الحزب الديمقراطي الوحدوي بإنهاء مقاطعته المستمرة منذ سنتين رغم أنها لا ترقى لمستوى تعديل كبير لقواعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء الأربعاء.

وقالت حكومة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إنه لن يتم فرض جمارك أو عمليات تدقيق أخرى على البضائع المعدة للبيع في أيرلندا الشمالية، فيما تحركت الحكومة لتخفيف اعتراضات الحزب الديمقراطي الوحدوي على الطريقة التي شكل بها اتفاق بريكست حدودا تجارية فعلية في البحر الأيرلندي.

وإلى جانب 3ر3 مليار جنيه استرليني (2ر4 مليار دولار) كدفعة تمويل، يعتبر الإجراء أساسيا لعرض المملكة المتحدة على الحزب الديمقراطي الوحدوي لإنهاء الاحتجاج الذي ترك أيرلندا الشمالية بدون حكومة منذ فبراير 2022.