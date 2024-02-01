رئيس الوزراء الأوكراني يشكر الاتحاد الأوروبي على مساعدات بقيمة 50 مليار يورو

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وجه رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال، الشكر للاتحاد الأوروبي للموافقة على 50 مليار يورو (54 مليار دولار) في قمة عقدت في بروكسل اليوم الخميس.

وقال شميهال عبر منصة إكس (تويتر سابقا): "تظهر دول الاتحاد الأوروبي الأعضاء مجددا تضامنها وتكاتفها في الأفعال تجاه الشعب الأوكراني للصمود في الحرب".

وذكر شميهال إنه ممتن لرئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل وقادة الدول الأعضاء بالتكتل لـ"دعمهم الثابت".

وأضاف في المنشور الذي نشر بالإنجليزية والأوكرانية: "كل صوت من أصواتكم هو إسهام هائل لنصرنا المشترك. وحزمة (مساعدات) بقيمة 50 مليار يورو حتى نهاية 2027 هي ضمان لهذا".

ووفقا للاتفاق الذي أبرم اليوم الخميس، واطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د .ب .أ)، "سوف يجري (قادة الاتحاد الأوروبي) مناقشة كل عام" بشأن تقديم الأموال لأوكرانيا حتى 2027.

وجاء في الاتفاق أنه "إذا تطلب الأمر، فسوف يدعو المجلس الأوروبي خلال عامين المفوضية لتقديم مقترح لمراجعة" التمويل.