صحيفة هآرتس تدعو إسرائيل إلى الاعتراف بدولة فلسطينية

دعت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، الخميس، إسرائيل إلى الاعتراف بدولة فلسطينية، لكنها استبعدت حدوث ذلك خلال ولاية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وقالت الصحيفة في افتتاحيتها بعنوان: "يجب على إسرائيل أن تقول نعم لدولة فلسطينية"، معتبرة تصريحات وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون الأخيرة بشأن النظر إلى مسألة الاعتراف بالدولة الفلسطينية بمثابة إعلان دبلوماسي مهم، ومن المأمول أن يكون هناك رد دبلوماسي".

وقبل أيام، قال كاميرون، وفق الصحيفة: "سننظر مع حلفائنا إلى مسألة الاعتراف بالدولة الفلسطينية كجزء من عملية دبلوماسية يُظهر فيها للشعب الفلسطيني تقدمًا لا رجعة فيه نحو حل الدولتين".

وتابعت: "تصريحات كاميرون تعبر عن نهج مماثل لتصريح الرئيس الأمريكي جو بايدن (في نوفمبر الماضي) بأنه سيكون من الضروري السعي إلى حل الدولتين".

وأشارت إلى أن "بايدن تحدث مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وضغط عليه للموافقة على إقامة دولة فلسطينية بعد الحرب".

وأضافت الصحيفة: "لكن بايدن يعلم بالفعل أنه لن يحدث شيء من هذا القبيل في ظل زعيم فاشل وكاذب وعديم الرؤية ربط مصيره السياسي بأتباع كهانا الداعمين للترحيل (في إشارة إلى نتنياهو)".

وأردفت: "يبدو أن كلا من المملكة المتحدة والولايات المتحدة تدركان أنه من المستحيل العودة إلى المماطلة الدبلوماسية بشأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني".

وتابعت: "يحتاج الطرفان (الفلسطيني والإسرائيلي) إلى دفعة دولية للتغلب على مقاومة التسوية، انفجرت المماطلة الدبلوماسية التي يواجهها نتنياهو في وجهه في 7 أكتوبر، إلا أنه وحكومته المتطرفة فشلا في رؤية علامات الصحوة السياسية".

وأضافت "هآرتس": "وبالتالي فإن الاعتراف بالدولة الفلسطينية ضرورة ملحة، ومن المأمول أن تنضم المزيد من الدول الصديقة لإسرائيل إلى المملكة المتحدة، بدءاً بالولايات المتحدة".

وسبق أن أعلن نتنياهو مرارا رفضه قيام دولة فلسطينية، فيما يطالب الفلسطينيون بقيام دولتهم في الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشرقية.