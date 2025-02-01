رئيس أرباب العمل في ألمانيا ينصح بالتعامل بهدوء مع ترامب

نصح رئيس اتحاد أرباب العمل في ألمانيا راينر دولجر، بالهدوء والثقة بالنفس عند التعامل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال دولجر، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ": "الاتحاد الأوروبي قادر على التنافس اقتصاديا بندية مع الولايات المتحدة".

يُذكر أن ترامب، أعلن خلال الحملة الانتخابية، عزمه فرض رسوم جمركية على المنتجات المستوردة من الاتحاد الأوروبي.

وقال دولجر، إنه سينتظر ليرى ما سيحدث.

وأضاف: "بالطبع سيحاول ترامب حماية اقتصاده.. لكن الاتحاد الأوروبي سوق يضم حوالي 450 مليون شخص.. نحن لنا اعتبار على الأقل فيما يتعلق بسوقنا.. من يريد البيع في سوقنا سوف يفكر مرتين قبل إغلاق سوقه".

وأشار في المقابل، إلى أن هذا في النهاية لن يعود بالنفع على أحد، وقال: "من المؤكد أن ترامب سوف يتخذ إجراءات في بعض الأسواق، ولكن ليس كلها".

ووصف رئيس الاتحاد ترامب، بأنه صانع صفقات، قائلا: "سيلاعبنا بمهارة، فهو يرى نقاط ضعف ألمانيا والاتحاد الأوروبي.. لكنني لا أرى الأشياء السلبية هنا فقط. الرئيس ترامب يرفع مرآة أمام وجهنا: انظروا، لقد اعتمدتم على الغاز الروسي، وارتكبتم هذه الأخطاء وتلك. سيخبرنا بأننا أنفقنا أموالا قليلة على دفاعنا. وهو ليس مخطئا في بعض الأمور. هذا أمر غير مريح بالنسبة لنا. لقد حان الوقت لأن نستيقظ الآن ونقول: أوروبا موحدة"، مضيفا أن الولايات المتحدة ستظل الشريك الأمني ​​الأكثر أهمية بالنسبة لألمانيا.

وذكر دولجر، أنه يتعين على ألمانيا أن تضع نفسها في موقف أكثر قوة.

وقال: "يتعين علينا أن نستثمر أكثر في الأمن الداخلي والخارجي؛ عندها فقط سنظل شريكا موثوقا به في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.. يتعين علينا أن نعيد التفكير في من سنسمح لهم بدخول بلادنا في المستقبل ومن لن نسمح لهم بذلك".