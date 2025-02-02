تقرير: مولدوفا تبدأ تزويد منطقة ترانسنيستريا الانفصالية الموالية لروسيا بالغاز

بدأت مولدوفا شراء إمدادات الغاز للمنطقة الانفصالية الموالية لروسيا، ترانسنيستريا، باستخدام أموال المساعدات الإنسانية المقدمة من الاتحاد الأوروبي، وفقا لما نقلته وكالة تاس الروسية اليوم السبت.

وأفادت شركة الطاقة المولدوفية المملوكة للدولة "إينيرجوكوم" بأن حوالي 20 مليون يورو (7ر20 مليون دولار) من مساعدات الاتحاد الأوروبي ستُستخدم لشراء ما يصل إلى 3 ملايين متر مكعب من الغاز يوميا لصالح ترانسنيستريا، وفقا لما أوردته وكالة "تاس".

وكانت روسيا قد زودت المنطقة بالغاز في السابق، لكنها قطعت الإمدادات في يناير. وتعتمد مولدوفا، التي تعد مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي، على الكهرباء المُنتجة من محطة طاقة تقع في ترانسنيستريا، إلا أنها لجأت في الأسابيع الأخيرة إلى استيراد الكهرباء من رومانيا المجاورة بأسعار أعلى بكثير، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

وبموجب اتفاق بين مولدوفا وترانسنيستريا، ستتلقى المنطقة الانفصالية غير المعترف بها الغاز خلال الفترة من 1 إلى 10 فبراير، وفقا لما أوردته صحيفة "كوميرسانت". ومن المتوقع أن تتحول ترانسنيستريا، اعتبارًا من 11 فبراير، إلى إمدادات الغاز عبر تجار مجريين.

كما ستستخدم مولدوفا 10 ملايين يورو من أموال الاتحاد الأوروبي لشراء الكهرباء، إلى جانب تلقيها دعما إضافيا من ميزانية الاتحاد الأوروبي بقيمة 34 مليون يورو.