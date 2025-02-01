 أمريكا.. الديمقراطيون ينتخبون كين مارتن فى مينيسوتا رئيسا قوميا للحزب - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أمريكا.. الديمقراطيون ينتخبون كين مارتن فى مينيسوتا رئيسا قوميا للحزب

د ب أ
نشر في: السبت 1 فبراير 2025 - 10:22 م | آخر تحديث: السبت 1 فبراير 2025 - 10:22 م

انتخب أعضاء الحزب الديمقراطي الأمريكي كين مارتن، زعيم الحزب في ولاية مينيسوتا، رئيسا قوميا للحزب، حيث توجهوا إلى عضو سياسي نشط بالحزب من الغرب الأوسط يتجنب لفت الأنظار لتنسيق مقاومتهم لرئاسة الرئيس دونالد ترامب.

 ويخلف مارتن، جايمي هاريسون الذي ينحدر من ساوث كارولينا رئيسا للجنة القومية الديمقراطية. ولم يسع هاريسون لإعادة انتخابه لولاية جديدة بعد انتخابات 2024.

 وقال مارتن /51 عاما/ اليوم السبت: "لقد تلقينا لكمة في الفم في نوفمبر، وقد حان وقت النهوض من على البساط، ونفض الغبار عنا والعودة لخوض النزال".

 


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