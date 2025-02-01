انتخب أعضاء الحزب الديمقراطي الأمريكي كين مارتن، زعيم الحزب في ولاية مينيسوتا، رئيسا قوميا للحزب، حيث توجهوا إلى عضو سياسي نشط بالحزب من الغرب الأوسط يتجنب لفت الأنظار لتنسيق مقاومتهم لرئاسة الرئيس دونالد ترامب.

ويخلف مارتن، جايمي هاريسون الذي ينحدر من ساوث كارولينا رئيسا للجنة القومية الديمقراطية. ولم يسع هاريسون لإعادة انتخابه لولاية جديدة بعد انتخابات 2024.

وقال مارتن /51 عاما/ اليوم السبت: "لقد تلقينا لكمة في الفم في نوفمبر، وقد حان وقت النهوض من على البساط، ونفض الغبار عنا والعودة لخوض النزال".