شدَّد دييجو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد مساء الجمعة، على حاجة فريقه إلى تقديم مباراة مهمة ضد ريال مايوركا، المنافس "الصعب" الذي يمتلك "دفاعًا قويًا للغاية".

وأوضح سيميوني أنه لن يقرر التشكيل الأساسي حتى غد السبت، وأشار إلى أن ألكسندر سورلوث "لديه رغبة كبيرة في اللعب".

وقال دييجو سيميوني في مؤتمر صحفي: "نركز على مباراة الغد، ولا نفكر في شيء آخر.. نحن بحاجة لتقديم مباراة مهمة. سنواجه منافسًا صعبًا لديه دفاع قوي للغاية ولاعبين مهمين هجوميًا، وبغض النظر عن نتائجه الأخيرة (4 هزائم متتالية)، قبل فترة التوقف كان يقدم موسمًا جيدًا للغاية".

وأضاف الأرجنتيني: "نسير في الدوري الإسباني مباراة تلو الأخرى ونحن على علم باحتياجات المنافس واحتياجاتنا. نحاول أن نتخيل المباراة التي قد يقدمها المنافس.. لا أتخيل وضعا آخر غير أنهم سيلعبون بـ 5 لاعبين في الدفاع".

وأوضح "أتصور خطة 5-4-1 مع موريكي على الأرجح مع وجود لاعبين سريعين على الأطراف، يحاولون تعزيز الدفاع من أجل استغلال الكرات الهوائية وسرعتهم المحتملة في الهجمات المرتدة".

وبخصوص سورولوث الذي من الممكن أن يشارك أساسيًا في حال قرر سيميوني تدوير أو إراحة لاعبين مثل خوليان ألفاريز، أو جريزمان، أكد المدرب الأرجنتيني: "لقد شارك بالفعل في المباراة الماضية. لعب حوالي 35 دقيقة. من الجيد العودة لصفوف الفريق بعد فترة إصابة قصيرة".

يذكر أن الأربعة مهاجمين لأتلتيكو مدريد (ألفاريز وجريزمان وسورولوث وكوريا) تمكنوا من إحراز 45 هدفا من أصل 65 سجّلها الروخيبلانكوس هذا الموسم.