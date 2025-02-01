نقل مهاجرين إلى إيطاليا من مراكز النظر في طلبات اللجوء بألبانيا

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نقلت سفينة تابعة للبحرية الإيطالية اليوم السبت مهاجرين إلى إيطاليا من مراكز النظر في طلبات اللجوء في ألبانيا بعد قرار قضائي في روما.

وكانت هذه هي المحاولة الثالثة الفاشلة من جانب حكومة جورجا ميلوني اليمينية المتطرفة للنظر في طلبات المهاجرين في الدولة غير العضو في الاتحاد الأوروبي.

وتمكنت سفينة تابعة لخفر السواحل من إنقاذ 43 مهاجرا من ميناء شينجن، على بعد 66 كيلومترا(40 ميلا) شمال غرب العاصمة تيرانا.

وكان هؤلاء من بين 49 رجلا تم نقلهم إلى ألبانيا على متن سفينة تابعة للبحرية الإيطالية يوم الثلاثاء الماضي.

وتم إعادة خمسة منهم في اليوم نفسه - أربعة لأنهم كانوا قاصرين والخامس لأنه كان يعتبر شخصًا "ضعيفًا".

ولم يتضح مصير مهاجر أخير.

وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن المهاجرين ينتمون إلى كل من بنجلاديش ومصر وكوت ديفوار وجامبيا.