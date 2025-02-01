وفاة الرئيس الألماني الأسبق هورست كولر

توفى الرئيس الألماني الأسبق هورست كولر في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت عن عمر يناهز 81 عاما بعد صراع قصير مع المرض، حسبما أعلن المكتب الرئاسي في برلين.

وانتخب كولر رئيسا اتحاديا للدولة في 23 مايو عام 2004، وتم إعادة انتخابه لفترة ثانية بعد خمس سنوات، إلا أنه استقال فجأة في 31 مايو عام 2010.

وفي رسالة تعزية إلى أرملته إيفا لويزه كولر، أشاد الرئيس الألماني الحالي فرانك-فالتر شتاينماير بكولر ووصفه بأنه "حالة حظ لبلدنا"، وكتب: "لا يسعنا إلا أن نكون ممتنين للغاية لأننا تمكنا من تجربة هورست كولر باعتباره الرئيس التاسع لجمهورية ألمانيا الاتحادية. لقد أعطى الكثير لهذا البلد".