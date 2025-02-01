 مسئول فرنسي: مقتل 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين إثر حريق بدار للمسنين قرب باريس - بوابة الشروق
السبت 1 فبراير 2025 4:26 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟
النتـائـج تصويت

مسئول فرنسي: مقتل 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين إثر حريق بدار للمسنين قرب باريس

باريس - (أ ب)
نشر في: السبت 1 فبراير 2025 - 2:19 م | آخر تحديث: السبت 1 فبراير 2025 - 2:19 م

قال رئيس بلدية باريس، إن 3 أشخاص على الأقل قُتلوا في حريق اندلع في دار للمسنين بالقرب من المدينة اليوم السبت، وأصيب 8 آخرون في الحريق الذي اندلع في الدار الواقع في بلدة بوفمونت.

وقال رئيس البلدية ميشيل لاكو: "هذا أمر خطير بالنسبة لمدينتنا".

وأضاف لاكو، أن الحريق تحت السيطرة في الدار الذي يقيم فيه 75 من كبار السن.

وفي تصريح لقناة "بي إف إم" التلفزيونية، قال إنه يُعتقد أن الحريق بدأ في غرفة غسيل وانتشر إلى جزء من الطابق الثالث من المبنى

وأكد أدريان بونين سينابايين المتحدث باسم وكالة الدفاع المدني الفرنسية، إخماد الحريق بعد نشر 140 رجل إطفاء في مسرح الحادث.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك