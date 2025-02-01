مسئول فرنسي: مقتل 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين إثر حريق بدار للمسنين قرب باريس

قال رئيس بلدية باريس، إن 3 أشخاص على الأقل قُتلوا في حريق اندلع في دار للمسنين بالقرب من المدينة اليوم السبت، وأصيب 8 آخرون في الحريق الذي اندلع في الدار الواقع في بلدة بوفمونت.

وقال رئيس البلدية ميشيل لاكو: "هذا أمر خطير بالنسبة لمدينتنا".

وأضاف لاكو، أن الحريق تحت السيطرة في الدار الذي يقيم فيه 75 من كبار السن.

وفي تصريح لقناة "بي إف إم" التلفزيونية، قال إنه يُعتقد أن الحريق بدأ في غرفة غسيل وانتشر إلى جزء من الطابق الثالث من المبنى

وأكد أدريان بونين سينابايين المتحدث باسم وكالة الدفاع المدني الفرنسية، إخماد الحريق بعد نشر 140 رجل إطفاء في مسرح الحادث.