المكسيك: مقتل جميع الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة الطبية في فيلادلفيا

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قالت الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم، إن جميع الأشخاص الستة الذين كانوا على متن الطائرة الطبية التي تحطمت في فيلادلفيا لقوا حتفهم.
وكان من بين الضحايا طفل يتلقى العلاج في مستشفى بفيلادلفيا ووالدته.