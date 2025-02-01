 المكسيك: مقتل جميع الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة الطبية في فيلادلفيا - بوابة الشروق
السبت 1 فبراير 2025 7:01 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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المكسيك: مقتل جميع الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة الطبية في فيلادلفيا

د ب أ
نشر في: السبت 1 فبراير 2025 - 6:07 م | آخر تحديث: السبت 1 فبراير 2025 - 6:07 م

قالت الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم، إن جميع الأشخاص الستة الذين كانوا على متن الطائرة الطبية التي تحطمت في فيلادلفيا لقوا حتفهم.

وكان من بين الضحايا طفل يتلقى العلاج في مستشفى بفيلادلفيا ووالدته.

 


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