انعقاد مجلس الحديث الثاني والثلاثين لقراءة صحيح البخاري من مسجد الحسين غدا

أعلنت وزارة الأوقاف عن انعقاد مجلس الحديث الثاني والثلاثين لقراءة "صحيح الإمام البخاري" بالإسناد، غدا الأحد، عقب صلاة العصر في مسجد الإمام الحسين بالقاهرة، وذلك برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وإشراف الدكتور محمد عبد الرحيم البيومي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

ويشارك في المجلس نخبة من علماء الحديث بجامعة الأزهر، منهم الدكتور صبحي عبد الفتاح ربيع، أستاذ الحديث وعلومه؛ والدكتور أحمد نبوي مخلوف، أستاذ الحديث وعلومه المساعد؛ والدكتور محمد عبد الفتاح حافظ الدسوقي، أستاذ الحديث وعلومه المساعد.



ويأتي انعقاد المجلس في إطار جهود الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية لخدمة السنة النبوية الشريفة، وإحياء المجالس الحديثية التي تعزز الفهم الصحيح للسنة النبوية، وفق منهج علمي متصل بالإسناد، يتبنى المنهج الأزهري الوسطي المعتدل، ويمثل فرصة لطلبة العلم والباحثين في علوم الحديث للاستفادة من هذا النهج العلمي الرصين.