الصحة السودانية: مقتل 54 شخصا وإصابة 158 في هجوم مسلح على سوق بمدينة أم درمان

أعلنت وزارة الصحة السودانية، مساء اليوم السبت، مقتل 54 شخصا وإصابة 158 في هجوم مسلح على سوق بمدينة أم درمان.

وأدانت في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الاستهداف المستمر من قبل مليشيات الدعم السريع للمواطنين، مؤكدة أن ذلك يعد خرقًا للأعراف والقوانين الدولية.

وقالت إن «الدعم السريع استهدفت سوق صابرين بمدينة أم درمان، محلية كرري، محدثة أضرارًا كبيرة، حيث استقبلت المؤسسات الصحية 105 إصابة و52 حالة وفاة بمستشفى النو، و53 إصابة وحالتي وفاة بمستشفى سواعد».

وأشادت وزارة الصحة الاتحادية السودانية بجميع الكوادر الطبية العاملة بمستشفى النو وسواعد، مؤكدة «دور الجيش الأبيض في معركة الكرامة».

واختتمت بيانها بالقول: «تدين وزارة الصحة الاتحادية بشدة هذا السلوك، وتترحم على شهداء الوطن من المدنيين، متمنية الشفاء العاجل للجرحى».