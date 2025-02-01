وزيرا خارجية السعودية والأردن يصلان القاهرة للمشاركة في اجتماع السداسية العربية التشاوري

وصل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم السبت، إلى العاصمة المصرية القاهرة، وذلك للمشاركة في اجتماع السداسية العربية التشاوري.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية «واس»، يشارك في الاجتماع الذي تستضيفه جمهورية مصر العربية، كلٍ من: دولة قطر، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة فلسطين، بالإضافة إلى أمين عام جامعة الدول العربية.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية الأردنية، إن رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين أيمن الصفدي، التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، في قصر التحرير في القاهرة.

وأشارت إلى أن الصفدي، سيشارك في اجتماع يضم وزراء خارجية كل من: مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة قطر، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وأمين عام جامعة الدول العربية.

يلتقي الآن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي @AymanHsafadi، ووزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج د. بدر عبدالعاطي، في قصر التحرير في القاهرة. #الأردن #مصر



🇪🇬🇯🇴 pic.twitter.com/C294X3WLDE — وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية (@ForeignMinistry) February 1, 2025

وعلى مدار الأسبوع الماضي، أعلنت مصر والأردن مواقف رسمية وشعبية رافضة لتهجير الفلسطينيين خارج بلادهم.

وانطلقت وفود شعبية وسياسية من العاصمة القاهرة، الجمعة، إلى معبر رفح البري الحدودي مع قطاع غزة «رفضاً لتهجير الفلسطينيين من أرضهم».

وأعربت الوفود المحتشدة أمام معبر رفح عن تنديدها بدعوات تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، ودعمها الدولة المصرية للوقوف أمام محاولات تصفية القضية الفلسطينية.