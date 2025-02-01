تقرير: انبعاث غاز سام من قاعدة عسكرية سورية تعرضت لقصف إسرائيلي

شهدت منطقة بهرمين في ريف محافظة طرطوس في غرب سوريا حادثة بيئية خطيرة مع تصاعد أبخرة غريبة ورائحة شديدة من داخل ثكنة عسكرية تعرضت لقصف إسرائيلي مؤخرا، وفق تلفزيون سوريا اليوم السبت.

وذكر التلفزيون على موقعه الإلكتروني اليوم أن الحادث الذي وقع امس الجمعة أثار مخاوف واسعة من انبعاث غازات سامة قد تشكل تهديدا صحيا وبيئيا للسكان القريبين من المنطقة.

وبحسب الصور والمشاهدات الميدانية، فإن لون الغاز يميل إلى اللون البرتقالي الكثيف، ما يشير إلى احتمال تسرب ثاني أكسيد النيتروجين، وهو غاز سام يتشكل عند تعرض وقود الصواريخ أو الذخائر المحتوية على مركبات نيتروجينية للهواء أو الرطوبة. حسبما أفادت مصادر من الدفاع المدني.

وقالت المصادر، لموقع تلفزيون سوريا، إن الغاز المذكور يسبب تأثيرات صحية مثل تهيج الجهاز التنفسي والسعال وضيق التنفس، والتهاب العينين والأنف نتيجة تفاعله مع الأغشية المخاطية. إضافة لتفاقم أمراض الجهاز التنفسي مثل الربو والتهاب الشعب الهوائية.

وأضافوا أنه في حالات التعرض المطول للغاز أو بتركيزات عالية، قد يؤدي إلى أذمة رئوية قاتلة ، موضحين أنهم تلقوا بلاغات من مدنيين في المنطقة، حول رائحة كريهة وأبخرة غير مألوفة تتصاعد من داخل القاعدة العسكرية.

وذكرت مصادر خاصة أن قوات إسرائيلية أجرت عملية إنزال في قرية المضاهرية في ريف طرطوس، حيث توجد في القرية دفاعات جوية، مضيفة أن القوة تفحصت القاعدة قبل أن تغادر المنطقة.

ومنتصف الشهر الماضي، هزت انفجارات عنيفة محافظتي طرطوس واللاذقية من جراء غارات جوية إسرائيلية استهدفت مواقع عسكرية غربي سوريا.