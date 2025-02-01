 إصابات بالاختناق خلال مداهمة الاحتلال منزلا لأسير محرر جنوبي الخليل - بوابة الشروق
السبت 1 فبراير 2025 7:13 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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إصابات بالاختناق خلال مداهمة الاحتلال منزلا لأسير محرر جنوبي الخليل

وفا
نشر في: السبت 1 فبراير 2025 - 6:37 م | آخر تحديث: السبت 1 فبراير 2025 - 6:37 م

أصيب مساء السبت، عدد من الفلسطينيين بالاختناق بالغاز السام، عقب مداهمة قوات الاحتلال الإسرائيلي منزل الأسير المحرر محمود أبو ذريع في بلدة دورا جنوب الخليل.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال داهمت منزل المحرر أبو ذريع، واندلعت مواجهات وسط البلدة، أطلقت خلالها الرصاص والغاز السام، ما أدى لإصابات بالاختناق.

وأضافت، أن قوات الاحتلال اقتحمت للمرة الثانية خلال اليوم، منزل الأسير المحرر عماد أبو رموز في منطقة الحرس بمدينة الخليل.

في سياق آخر، أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مواطنا على هدم منزله ذاتيا في قرية أم طوبا، جنوب القدس المحتلة.

وأفادت محافظة القدس في بيان مقتضب، بأن بلدية الاحتلال أجبرت المواطن أحمد أبو طير على هدم منزله ذاتيا في قرية أم طوبا، بحجة البناء دون ترخيص.

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