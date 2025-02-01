الصحة: توجيه رئاسي بتقديم كافة أشكال الدعم للفلسطينيين بقطاع غزة

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن هناك توجيهًا من الرئيس عبدالفتاح السيسي لكافة أجهزة الدولة لتقديم كافة أشكال الدعم في قطاع غزة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج «حديث القاهرة»، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أن أحد أهم الدعم المقدم للفلسطينيين هو الدعم الصحي.

وأشار إلى أنه تم استقبال اليوم عدد من المصابين الفلسطينيين وتوزيعهم على المستشفيات بعد عرضهم على اللجنة الصحية.

ولفت إلى أن الحالات الصحية للمصابين الفلسطينيين الذين تم استقبالهم اليوم يتم عرضها على لجنة في محافظة شمال سيناء لإجراء عملية الفرز لتقييم الإصابات أولًا.

وأوضح أن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، يتابع بشكل لحظي توافر كافة أشكال الدعم الصحي، مشددا على أن هناك تنسيقًا كاملًا مع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال الهلال الأحمر لتقديم الدعم للأشقاء في غزة.