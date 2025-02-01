مسئول فرنسي: مقتل 3 أشخاص وإصابة 9 في حريق بدار للمسنين قرب باريس

قال رئيس بلدية فرنسية، إن ثلاثة أشخاص قُتلوا في حريق اندلع في دار للمسنين بالقرب من باريس اليوم السبت.

وذكر رئيس بلدية فال- دواز في بيان نقلته وسائل إعلام فرنسية إن الضحايا الثلاثة كانوا من نزلاء الدار وتبلغ أعمارهم /68 و 85 و 96 عاما/، مضيفا أنهم توفوا نتيجة استنشاق الدخان.

وأصيب تسعة أشخاص آخرون في الحريق الذي اندلع في الدار الواقعة في بلدة بوفيمون.

وأضاف رئيس البلدية أن هناك ضمن المصابين التسعة، سبعة نزلاء واثنين من أفراد طاقم دار المسنين وقد استنشقوا الدخان. وتم نقل ثمانية منهم إلى مستشفيات مختلفة في منطقة باريس.

وقال رئيس البلدية ميشيل لاكو، في تصريح لقناة "بي إف إم": "هذا أمر خطير بالنسبة لبلدتنا. يبدو أنه كان هناك حادث".

وأضاف لاكو أن الحريق تحت السيطرة في الدار الذي يقيم فيه 75 من كبار السن.

وفي تصريح لقناة بي إف إم التلفزيونية، قال إنه يُعتقد أن الحريق بدأ في غرفة غسيل ملابس وانتشر إلى جزء من الطابق الثالث من المبنى.

وقال أدريان بونين سينابايين، المتحدث باسم وكالة الدفاع المدني الفرنسية، إنه تم إخماد الحريق بعد نشر 140 رجل إطفاء في مسرح الحادث.