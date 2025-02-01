إكسترا نيوز: 100 ضابط أوروبي يتابعون عمل الجانب الفلسطيني من معبر رفح

رصد عوض الغنام، مراسل إكسترا نيوز، الاستعدادات لاستقبال المصابين الفلسطينيين، موضحًا أن معبر رفح البري يشهد الآن حالة استنفار خاصة بالقطاع الصحي من قبل الإسعاف والهلال الأحمر واللجنة الطبية التي تستعد للتعامل مع أي طارئ، حيث إنه سيكون هناك لجنة صحية منوط بها التعامل مع حالات الإصابات والجرحى الفلسطينيين.

وشدد «الغنام»، خلال رسالة على الهواء عبر شاشة «إكسترا نيوز»، على أن سيارات الإسعاف الفلسطينيين ستقطع الطريق بعد قليل وتظهر من الجانب الفلسطيني لمعبر رفح، مؤكدًا أن المتغير الأهم هو وجود سيارات خاصة للأوروبيين الذي يبدؤون العمل للمتابعة والرقابة على حركة معبر رفح البري من الجانب الفلسطيني، وفق اتفاقية المعابر الذي تم التوقيع عليها في 2005.

وأوضح أن هناك 100 ضابط أوروبي ينتمون لإيطاليا وإسبانيا وفرنسا وإنجلترا ويتواجدون على الجانب الآخر من المعبر لمتابعة العمل على مدار الساعة، حيث يبدأ العمل في معبر رفح يوميًا بداية من الساعة الـ9 صباحًا وحتى الـ7 مساءً.