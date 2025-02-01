الاحتلال يعتقل سبعة فلسطينيين من دير عمار غرب رام الله

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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، سبعة فلسطينيين لدى اقتحامها قرية دير عمار غرب رام الله.

وأفادت مصادر أمنية لوكالة «وفا»، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: أحمد حسن زيد، ومحمد جميل زيد، وأحمد علي زيد، ومحمد محمود درس، وأيهم خالد الطيراوي، ورجب عماد شراكة، وعلي مصطفى الشيخ، وذلك عقب دهم منازلهم في القرية وتفتيشها.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، أربعة مواطنين من مدينة قلقيلية.

وأفادت مصادر محلية لـ«وفا»، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة من مدخلها الشرقي، واعتقلت كلا من: أمير أبو شارب، وقصي ووهيب وتوفيق مسكاوي، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها.

وقالت مراسلة الوكالة إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة دورا جنوب الخليل، واعتقلت كلا من: الناطق باسم حركة فتح ماهر النمورة، وناصر أحمد شاكر دودين.