 الاحتلال يعتقل سبعة فلسطينيين من دير عمار غرب رام الله - بوابة الشروق
السبت 1 فبراير 2025 11:33 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟
النتـائـج تصويت

الاحتلال يعتقل سبعة فلسطينيين من دير عمار غرب رام الله

وفا
نشر في: السبت 1 فبراير 2025 - 11:20 ص | آخر تحديث: السبت 1 فبراير 2025 - 11:20 ص

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، سبعة فلسطينيين لدى اقتحامها قرية دير عمار غرب رام الله.

وأفادت مصادر أمنية لوكالة «وفا»، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: أحمد حسن زيد، ومحمد جميل زيد، وأحمد علي زيد، ومحمد محمود درس، وأيهم خالد الطيراوي، ورجب عماد شراكة، وعلي مصطفى الشيخ، وذلك عقب دهم منازلهم في القرية وتفتيشها.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، أربعة مواطنين من مدينة قلقيلية.

وأفادت مصادر محلية لـ«وفا»، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة من مدخلها الشرقي، واعتقلت كلا من: أمير أبو شارب، وقصي ووهيب وتوفيق مسكاوي، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها.

وقالت مراسلة الوكالة إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة دورا جنوب الخليل، واعتقلت كلا من: الناطق باسم حركة فتح ماهر النمورة، وناصر أحمد شاكر دودين.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك