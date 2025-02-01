تحديد مواعيد مباريات ملحق دوري أبطال أوروبا

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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مواعيد جميع مباريات دور الملحق في بطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد إجراء مراسم القرعة ظهر أمس الجمعة.

وجاءت جميع مواعيد مباريات دور الملحق في بطولة دوري أبطال أوروبا على النحو التالي:

ذهاب دور الملحق في دوري أبطال أوروبا:

11 فبراير

الثامنة إلا ربع مساءً - استاد بريست الفرنسي أمام باريس سان جيرمان الفرنسي

العاشرة مساءً - يوفنتوس الإيطالي أمام آيندهوفن الهولندي

العاشرة مساءً - مانشستر سيتي الإنجليزي أمام ريال مدريد الإسباني

العاشرة مساءً - سبورتنج لشبونة البرتغالي أمام بوروسيا دورتموند الألماني.

12 فبراير

الثامنة إلا ربع مساءً - كلوب بروج البلجيكي أمام أتالانتا الإيطالي

العاشرة مساءً - موناكو الفرنسي أمام بنفيكا البرتغالي

العاشرة مساءً - سيلتك الأسكتلندي أمام بايرن ميونيخ الألماني

العاشرة مساءً - فينورد الهولندي أمام أيه سي ميلان الإيطالي.

إياب دور الملحق في دوري أبطال أوروبا:

18 فبراير

الثامنة إلا ربع مساءً - أيه سي ميلان الإيطالي أمام فينورد الهولندي

العاشرة مساءً - أتالانتا الإيطالي أمام كلوب بروج البلجيكي

العاشرة مساءً - بايرن ميونيخ الألماني أمام سيلتك الأسكتلندي

العاشرة مساءً - بنفيكا البرتغالي أمام موناكو الفرنسي.

19 فبراير

الثامنة إلا ربع مساءً - بوروسيا دورتموند الألماني أمام سبورتنج لشبونة البرتغالي

العاشرة مساءً - باريس سان جيرمان الفرنسي أمام استاد بريست الفرنسي

العاشرة مساءً - آيندهوفن الهولندي أمام يوفنتوس الإيطالي

العاشرة مساءً - ريال مدريد الإسباني أمام مانشستر سيتي الإنجليزي.