محمد صبحي: أريد تقديم مسلسل يحاكم آباء جيل ونيس

حذر الفنان محمد صبحي من خطورة ما وصفه بـ«عصر التفاهة»، مستشهدا بمخطط المؤرخ الأمريكي برنارد لويس لتفتيت الشعوب العربية، وقال إنه يهدف إلى جعل الشعوب العربية تعيش في حالة من التفاهة؛ لتسهيل السيطرة عليها وتقسيمها.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «Spot Light» عبر شاشة «صدى البلد»: «لدي ثيمات لمسلسل كان نفسي أقدمها بشكل مختلف، لن أحاكم فيها جيل اليوم، ولكن سأحاكم جيل الآباء والأمهات من جيل ونيس الذين لم يلتزموا».

وتابع: «لو الشعب فكر كيف يُصلح من نفسه، صحيح أنا لدي ضغوط ومشاكل كثيرة؛ لكن هل أنت نبي؟ هل أنت مواطن ذو قيمة مضافة لهذا الوطن أم قيمة سالبة؟».

واستكمل:« نحن قدمنا لأعدائنا على طبق من ذهب أكثر مما يتمنون، يريدوننا أن نعيش في عصر تفاهة، ويبقى الجهلاء هم المتميزين والأغنياء، ويظهرون هذه الصورة على تيك توك وفيسبوك ويقولون: انظروا هذا شاب غلبان لم يتعلم ولديه 4 سيارات وسيف ذهب وعقد ألماظ في رقبته ويرتدي حلقًا».

وختم: «لا أقول كلاما مخترعا، هذه ملزمة موجودة في مشروع برنارد لويس الذي وافقت عليه أمريكا عام 1983، وتنص على أنه: علينا قبل تقسيم الوطن العربي والخريطة الجديدة؛ أن نعيش شعوبهم وأجياله الجديدة في عصر التفاهة، يختفي فيه العلماء والنابغون والعباقرة والأدباء والمفكرون».