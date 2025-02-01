محمد صلاح على موعد مع التاريخ في مباراة بورنموث

يسعى محمد صلاح، نجم ليفربول وقائد المنتخب الوطني، لتحقيق إنجاز تاريخي جديد في الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج»، عندما يحل الريدز ضيفاً على بورنموث، اليوم السبت، على ملعب فيتاليتي، ضمن منافسات الجولة الـ 24 من المسابقة.

يحتاج صلاح لتسجيل هدف وحيد من أجل الانضمام إلى قائمة اللاعبين الذين سجلوا 20 هدفًا أو أكثر فى خمسة مواسم.

وإذا سجل صلاح هدفا في شباك بورنموث فسينضم إلى قائمة اللاعبين الذين سجلوا 20 هدفًا وأكثر في 5 مواسم بالبريميرليج والتي تضم الآن شيرار، وتيري هنري، وسيرجيو أجويرو، وهاري كين.

ويسعى صلاح للتسجيل في شباك بورنموث لتعزيز تصدره لقائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج»، حيث يمتلك النجم المصري 19 هدفًا متفوقًا بفارق هدف وحيد على هالاند نجم مانشستر سيتي، وفارق هدفين على إيزاك مهاجم نيوكاسل يونايتد صاحب المركز الثالث في قائمة الهدافين.