شولتس ونائبه يشيدان بمسيرة الرئيس الألماني الراحل هورست كولر

أشاد المستشار الألماني أولاف شولتس، بالرئيس الألماني الأسبق هورست كولر، الذي وافته المنية اليوم السبت.

وكتب السياسي المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، على منصة إكس: "بوفاته تفقد ألمانيا سياسيًا متفانيًا كرّس حياته من أجل عالم أكثر عدالة".

وتوفي كولر، في وقت مبكر من صباح اليوم عن عمر ناهز 81 عامًا، وفقًا لما أعلنه مكتب الرئاسة الألماني في برلين، وكان كولر انتُخب رئيسًا لألمانيا عام 2004، ثم أُعيد انتخابه لفترة ثانية بعد خمس سنوات، إلا أنه استقال بشكل مفاجئ في عام 2010.

وفي ذات السياق، أشاد روبرت هابيك نائب المستشار الألماني، بالرئيس الأسبق، واصفًا إياه بأنه كان رئيسًا يتمتع ببوصلة واضحة.

وقال هابيك المنتمي لحزب الخضر، وفقًا لبيان صادر عنه، إن جهوده من أجل العدالة الاجتماعية والمسئولية الدولية حتى بعد انتهاء ولايته – وخاصةً من أجل أفريقيا ومن أجل خلق اقتصاد عالمي أكثر إنصافًا – ستظل إرثًا خالدًا.

وأضاف هابيك، الذي يشغل أيضا منصب وزير الاقتصاد الألماني، أن كولر كان داعمًا قويًا للديمقراطية وتعزيز تكافؤ الفرص.

وأردف: "في وقت تواجهنا فيه الأزمات العالمية والانقسامات الاجتماعية وعدم الاستقرار الاقتصادي، تذكرنا أعماله بأن السياسة تحتاج إلى الشجاعة والحكمة واتخاذ موقف".

واختتم مرشح حزب الخضر لمنصب المستشار حديثه قائلًا: "نحن نحزن على فقدان ديمقراطي صادق وإنسان دافئ القلب، كانت كلمته تلقى آذانا مصغية عبر مختلف الأطياف السياسية".