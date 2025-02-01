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تمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع شرطة السياحة والآثار من ضبط 10 شركات ومكاتب سياحية " بدون ترخيص" بتهمة النصب على المواطنين.

أكدت معلومات وتحريات قطاعى "الأمن العام - شرطة السياحة والآثار" استيلاء (7 شركات، 3 مكاتب "بدون ترخيص") على مبالغ مالية من مواطنين بزعم تنظيم برامج سياحية ودينية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة"، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

أمكن ضبط القائمين على إدارتها، وعُثر بداخلها على (صور جوازات سفر، تأشيرات زيارة، برامج رحلات عمرة، دفاتر إستلام نقدية).

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة وضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحى وإحكام الرقابة على الشركات التى تعمل بمجال السياحة "بدون ترخيص" ، تحسباً لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والإحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات (حج، عمرة برامج سياحية).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال القائمين على إدارة تلك الشركات وإحالتهم للنيابة لمباشرة التحقيقات.