محافظ شمال سيناء يرد على مزاعم إسرائيل بإدخال السلاح إلى قطاع غزة

رد اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، على مزاعم الاحتلال الإسرائيلي، بشأن إدخال السلاح إلى قطاع غزة عبر مصر.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، إن «مصر الدولة الوحيدة التي تحدث توازنا في المنطقة، ولذلك من الطبيعي ألا يتركك الآخرون في حالك».

وأشار إلى أن اختلاف شكل التهديدات من خلال توجهات استراتيجية مختلفة واختلاق القضايا، مضيفا أن مصر كان لديها رؤية في قراءة هذه التهديدات على المدى القريب والمتوسط والبعيد في أعقاب ثورتي 2011 و2013.

ولفت إلى حرص مصر على إعادة بناء الدولة من خلال التركيز على الاقتصاد، ورفع مستوى جميع قطاعات الدولة، قائلا: «يكفينا الخوض في الحروب، ولن تنجر وراء أي استفزاز أو تصريح وما شابه».

واختتم حديثه: «لو كانت مصر عايزة تدخل سلاح كانت حاربت»، متابعا: «مصر لا تفعل هذه الأشياء إطلاقا، وملتزمة باتفاقية السلام منذ عام 1979، التي ما زالت ناجحة وتنادي بالسلام، بينما يحاول الآخرون تقليدها الآن».