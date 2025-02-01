رفض البرلمان الألماني، مشروع قانون قدمته المعارضة يستهدف تشديد السياسات المتعلقة بالهجرة، بعد يومين من اتهام المعارضة المنتمية إلى التيار المحافظ بخرق اتفاق بعدم التعاون مع اليمين المتطرف في سابقة لم تحدث من قبل.

وقال زعيم المعارضة فريدريش ميرتس، الذي يأتي المحافظون الذين يمثلهم في صدارة استطلاعات الرأي قبل الانتخابات المبكرة المقررة في 23 فبراير، إن القانون الجديد كان استجابة ضرورية لسلسلة من عمليات القتل في الأماكن العامة على أيدي أشخاص من أصول مهاجرة، بحسب ما نقلته قناة "الحرة" الأمريكية.

وأقر البرلمان، مقترحا مماثلا منه وغير ملزم، يوم الأربعاء، بفضل دعم المشرعين من حزب البديل من أجل ألمانيا؛ مما أثار موجة احتجاجات من الجمهور والسياسيين وحتى بعض أعضاء حزبه بسبب اتهام المعارضة بخرق اتفاق عدم العمل مع اليمين المتطرف.

وبحسب وكالة "رويترز" للأنباء، أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "دويتشلاند تريند" لصالح التلفزيون العام، أن 67% من الناخبين يؤيدون فرض ضوابط حدودية دائمة، من بينهم أكثر من نصف أنصار الحزب الديمقراطي الاجتماعي بزعامة، المستشار أولاف شولتس.

وكانت الحكومة الألمانية، أعلنت في نوفمبر الماضي، إجراءات جديدة لجعل البلاد غير جذابة للمهاجرين وطالبي اللجوء.

وشملت تلك الإجراءات التي بدأت تطبيقها مع بداية العام الجاري خفض المساعدات المالية المخصصة للمهاجرين، بحيث كان كل أجنبي يصل إلى مركز استقبال أولي، حيث يتم إطعامه وإيواؤه يحصل شهريا على 182 يورو (194 دولارا) نقدا؛ لتلبية احتياجاته الشخصية الضرورية.