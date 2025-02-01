عمرو أديب: عاوزين نعرف الأهلي بيجيب الفلوس منين ونجيب زيه

عبر الإعلامي عمرو أديب، عن غضبه بسبب الأزمات المالية الحادة التي تعصف بنادي الزمالك، وقارنه بالأهلي الذي يعيش استقرارًا ماليًّا.

وقال خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الجمعة، إن هناك أنباء عن أن الزمالك طلب قرضًا بقيمة 500 مليون جنيه، وهناك تقارير تتحدث عن أن قيمة القرض المطلوب، هو 350 أو 250 مليون جنيه.

وأضاف: «إحنا عاوزين نعرف الأهلي بيجيب الفلوس منين ونجيب زيه علشان نجيب لاعيبة في الزمالك تقدر تقف على رجليها.. إحنا حالتنا غريبة، بندي للاعيبة دلوقتي فيللا أو شقة أو لو حد معاه ساعة نكمله».

وتساءل أديب، عن قواعد اللعب المالي النظيف، قائلا: «مش فيه قواعد للصرف ولا أي حد يجيب أي حاجة ويصرفها».

وجاء حديث أديب في معرض تعليقه الغاضب بعد خسارة الزمالك من بيراميدز بثلاثية نظيفة في بطولة الدوري.

وتعرض الزمالك للخسارة بثلاثية دون رد، أمام مضيفه بيراميدز، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الدفاع الجوي، لحساب الجولة الـ11 من مسابقة «دوري نايل».

ويعزز هذا الفوز صدارة بيراميدز لجدول ترتيب الدوري، برصيد 24 نقطة، بعد أن خاض 11 مباراة فاز في 7 مباريات وتعادل في 3 مواجهات وخسر واحدة، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 20 نقطة بعد أن خاض 11 مباراة، حقق الفوز في 6 مباريات وخسر في ثلاث لقاءات وتعادل في مباراتين.