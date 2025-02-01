وحدتا النحشون والكيتر تستعدان للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين من النقب

قالت وكالة «معا» الفلسطينية، إن وحدتي «النحشون» و«الكيتر» التابعتين لجيش الاحتلال الإسرائيلي، تستعدان للإفراج اليوم السبت، عن الأسرى الفلسطينيين من سجن النقب.

وأعلن نادي الأسير الفلسطيني، قائمة بأسماء الدفعة الرابعة من الأسرى المقرر الإفراج عنهم اليوم، ويبلغ عددهم 183 معتقلا، من بينهم 111 من قطاع غزة، جرى اعتقالهم بعد السابع من أكتوبر.

ومن بين الأسرى الفلسطينيين سيكون هناك 18 من ذوي الأحكام المؤبدة، و54 من ذوي الأحكام العالية والمؤبدة، و111 من أبناء قطاع غزة الذين تم اعتقالهم بعد 7 أكتوبر.

والإسرائيليون الثلاثة الذين تم تبادلهم اليوم السبت هم ياردين بيباس، وكيث سيجال، الذي يحمل الجنسيتين الأمريكية والإسرائيلية، وعوفر كالديرون، الذي يحمل الجنسيتين الفرنسية والإسرائيلية.