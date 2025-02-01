البابا فرنسيس يتعثر أثناء سيره لحضور لقاء جماهيري بالفاتيكان

تعثر البابا فرانسيس، أثناء دخوله قاعة الفاتيكان لحضور لقاء جماهيري، اليوم السبت، بعد أن انكسر مقبض عصا المشي الخاصة به، لكنه لم يسقط على الأرض.

وكثيرا ما يضطر البابا "88 عاما" إلى استخدام كرسي متحرك أو عصا بسبب إصابة في ركبتيه، حيث سقط مرتين في الشهرين الماضيين.

وبعد تعثره الطفيف اليوم السبت، ساعده اثنان من معاونيه في الجلوس على كرسيه على المنصة، حيث واصل اللقاء.

ويعاني البابا، منذ فترة طويلة من مشاكل صحية بما في ذلك نوبات طويلة من التهاب الشعب الهوائية، ويستخدم مشاية أو عصا عند التحرك في شقته بفندق سانتا مارتا في الفاتيكان.

وتعد التكهنات حول الحالة الصحية لفرانسيس، أمرا ثابتا في دوائر الفاتيكان، وخاصة بعد أن كسر البابا بنديكت السادس عشر تقليدا استمر 600 عام واستقال من البابوية في عام 2013.

وقال فرانسيس، إنه لا يعتزم الاستقالة في أي وقت قريب، حتى لو فتح بنديكت الباب أمام هذا الاحتمال.

وفي سيرته الذاتية "الأمل" التي صدرت هذا الشهر، قال فرانسيس، إنه لم يفكر في الاستقالة حتى عندما خضع لعملية جراحية كبيرة في البطن.