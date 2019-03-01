خبراء قانون: حل الحزب التايلاندي الذي رشح أميرة لرئاسة الوزراء خطأ «قاس»

وصف خبراء قانونيون، اليوم الجمعة، خطوة حل الحزب الذي رشح شقيقة ملك تايلاند الكبرى لمنصب رئاسة الوزراء بأنها "قاسية من دون داع"، وأشاروا إلى أنها قد تكون غير قانونية.

وقال وينيات تشاتمونتري المحامي البارز أمام منتدى في العاصمة بانكوك: "هذا النوع من القسوة لا يوجد إلا في تايلاند وتركيا. إنهم (لجنة الانتخابات) اندفعوا في إصدار قرار دون منح (الحزب) فرصة".

وأضاف: "القضية جزء من لعبة سياسية. الديمقراطية لا تُستخدم إلا كأداة".

وأشار المحامي إلى الدعوى القضائية التي رفعتها لجنة الانتخابات أمام المحكمة الدستورية ضد حزب "راكسا شارت" الذي قام بخطوة غير مسبوقة مطلع فبراير الماضي عندما اختار الأميرة أوبولراتانا (67 عاما) لتكون مرشحة الحزب لمنصب رئيس الوزراء.

ومن المقرر أن تصدر المحكمة قرارا بشأن حل الحزب من عدمه في السابع من مارس.

وجاءت خطوة استبعاد اللجنة لأوبولراتانا ومحاولة حل الحزب في أعقاب مرسوم للملك ماها فاجيرالونجكورن صدر في نفس اليوم الذي تم فيه الإعلان عن ترشيح الأميرة، ووصف انخراطها في السياسة بأنه "غير دستوري وغير ملائم إطلاقا".

إلا أن بعض الخبراء القانونيين يشيرون إلى أن المرسوم الملكي ليس ملزما قانونيا وأن اللجنة ليس مضطرة إلى التقيد به.