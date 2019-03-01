دراسة: كثير من الجنود الألمان في أفغانستان يتشككون في جدوى مهمتهم

كشفت دراسة حديثة، أن كثيرا من الجنود الألمان المشاركين في مهمة أفغانستان غير مقتنعين بجدوى المهمة الدولية على المدى الطويل.

وأظهرت الدراسة، التي نُشرت نتائجها اليوم الجمعة، أن 52% من الجنود الألمان المشاركين في المهمة يرون أن مهمتهم قدمت إسهاما مجديا في مساعدة المواطنين هناك.

وفي المقابل، أظهرت الدراسة التي أجراها مركز التاريخ العسكري والعلوم الاجتماعية للجيش الألماني، أن 27% من الجنود المستطلع آرائهم مقتنعون بأن المهمة عديمة الجدوى، لأنها لم تساهم في تحقيق أي تحسن جذري. ووافق على وجهة النظر هذه جزئيا 26% آخرين.

وتبحث الدراسة بعنوان "الحياة بعد أفغانستان - الجنود وقدامى المحاربين من جيل مهمة الجيش الألماني" عواقب وتأثيرات المهمة على الجنود على مدار عدة سنوات.

وشملت الدراسة جنودا شاركوا في مهمة أفغانستان عام 2010، حيث تم استطلاع آرائهم قبل مشاركتهم في المهمة بأسابيع قليلة وخلال المهمة وعقب عودتهم بفترة قصيرة وعقب ثلاثة أعوام من عودتهم.

وبحسب بيانات الدراسة، كان عام 2010 الأكثر عنفا في مهمة الجيش الألماني بأفغانستان.

كما بحثت الدراسة الأوضاع الحياتية والتقييم الشخصي للجنود الذين شاركوا في المهمة وقدامى المحاربين.