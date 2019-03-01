«الشيوخ الأمريكي» يرفض قانون الجمهوريين لمحاكمة الأطباء حال وفاة أطفال الإجهاض

صوت مجلس الشيوخ، يوم الاثنين، بمنع النظر في مشروع قانون «الرعاية الطبية لأطفال الإجهاض» المقدم من أعضاء الحزب الجمهوري التابع للرئيس ترامب، والذي من شأنه أن يحاكم أي طبيب يفشل في توفير الرعاية الطبية للطفل المولود على قيد الحياة بعد فشل محاولة إجهاضه.

وبحسب صحيفة «واشنطون بوست» فقد صوت جميع الأعضاء الديمقراطيين في المجلس باستثناء 3، ضد مشروع قانون حماية الأطفال الناجين من الإجهاض؛ ما أدى لرفضه قانونيا من المجلس.

وينص مشروع القانون على ضرورة ممارس الطبيب الرعاية الصحية بما يصل إلى المهارة المهنية، والاجتهاد للحفاظ على حياة وصحة الطفل الذي تعلق بالحياة بعد تعرضه لمحاولة إجهاض في شهور الحمل الأخيرة، وهو ما يعني أنه حال فشل الطبيب في الحفاظ على حياة الطفل فسيعرض نفسه لمواجهة عقوبات جنائية.

وجادل النواب المعارضون مشروع القانون، ظننا منهم أنه في حال الموافقة عليه سيمثل هجومًا غير مبرر على حقوق الإجهاض، ويمنع الأطباء من ممارسة أفضل تقييم طبي لهم، أوفضحهم للأخطاء الطبية.

وقال زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، قبل إجراء التصويت، إن التشريع يحمي الأطفال حديثي الولادة، مضيفا "بعد رفض المشروع من قبل الديمقراطييون هم يعتقدون أن حق المواليد الجدد في الحياة يمكن أن يتأثر بالظروف المحيطة بولادتهم".

ويقول المؤيدون الجمهوريون، إن مشروع القانون يهدف إلى منع الإجهاض المتأخر للأطفال، ووصف السيناتور بن ساس، مؤلف مشروع القانون، أنه يهدف إلى حماية الأطفال حديثي الولادة الأبرياء من الموت بسبب الإجهاض.

وقال "ساس" في قاعة مجلس الشيوخ يوم الاثنين، "أريد أن أسأل كل واحد من زملائي عن الحال في قتل الأطفال حديثي الولادة في بلادنا أم لا، وهل نحن بلد يحمي الأطفال الذين نجوا من الإجهاض الفاشل فعلا؟!".

لكن مشروع القانون أغضب دعاة حقوق الإجهاض، ظننا منهم أنه يقوم في أساسه على منع الأطباء من إجراء عمليات الإجهاض المتأخرة في المقام الأول، وليس استهداف حماية المولودين الجدد نتيجة الإجهاض.

من ناحيتها وصفت ليانا ون، رئيسة اتحاد تنظيم الأسرة في أمريكا، التصويت على القانون بالهجوم المباشر على صحة وحقوق النساء، واصفة إياه بأنه يقوم على الأكاذيب والتضليل الذي يهدف إلى إهانة النساء وتجريم الأطباء.

أيضا وصفته السيناتور الديمقراطية باتي موراي، قائلة "إنه مضاد للطبيب ومضاد للمرأة ومناهض للعائلة ولا مكان لقانونا يزعم أنصاره أنه سيقنن شيء غير قانوني بالفعل"، مضيفة أن التشريع لن يفعل شيئًا سوى مساعدة الجمهوريين على النهوض بهدفهم بحرمان النساء من حقوقهم المحمية دستوريًا".

وعارضت العديد من الكيانات الطبية، بما في ذلك الكلية الأمريكية لأطباء التوليد وأمراض النساء، ورابطة النساء الطبية الأمريكية، والجمعية الأمريكية للصحة العامة، مشروع القانون بشكل علني، قائلة في رسالة مؤخرًا إلى أعضاء مجلس الشيوخ "إنه يمثل تدخلاً حكوميًا خطيرًا في الصحة خاصة قرارات الرعاية".

وتأتي مساعي الجمهوريين لتمرير مشروع القانون ضد محاولات ولايات نيويورك وفيرجينيا للتراجع عن القيود المحيطة بالإجهاض المتأخر، والتي تمثل أقلية صغيرة من مئات آلاف عمليات الإجهاض التي تُجرى في الولايات المتحدة كل عام.

ووفقًا لإحصاءات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، جرت 1.3% من عمليات الإجهاض في عام 2015، في الإسبوع الـ 1 من الحمل، بينما بلغت حالات أخرى خلال أو قبل 13 أسبوعا من الحمل نسبة 91%.