تقرير: المديرات الأستراليات عليهن الانتظار 20 عاما للمساواة مع الرجال في الأجور

ذكر تقرير إخباري أن الرجال الأعلى اجرا في استراليا، يحصلون على رواتب تزيد على الأقل بمقدار 162 ألف دولار (115 ألف دولار أمريكي)، عن رواتب النساء الأعلى أجرا، وسيتعين على المديرات الانتظار عقدين من الزمن للوصول إلى مساواة مع الرجال في معظم مناصب الإدارة.

وطبقا للتقرير الصادر اليوم الجمعة، فإن الرجال الاستراليين يتقاضون اجرا أكبر من النساء في كل مستوى من مستويات الإدارة، حيث يحصل 10 بالمئة من الرجال الأعلى أجرا، على إجمالي راتب 745ر598 دولارا مقارنة بـ369ر436 دولارا لنفس النسبة من النساء الأعلى أجرا.

وأعدت جامعة "كورتن" ومقرها غرب استراليا ومنظمة "المساواة بين الجنسين في مكان العمل" التقرير الذي يحمل عنوان"رؤى حول المساواة بين الجنسين لعام 2019: اختراق السقف الزجاجي"،ويتضمن بيانات من أكثر من 11 ألف من أرباب الأعمال في البلاد.

وذكر التقرير أن النساء تحققن تقدما في الصعود إلى مناصب الإدارة لدوام كامل، بمعدل أسرع من الرجال، لكن مازلن يتولين 5ر37 بالمئة فقط من المناصب.

ووجد التقرير أن النساء من المرجح أن يتولين مناصب إدارية في المستويات الأدنى ،لكن يتقاضين أقل من نظرائهن الذكور بواقع 31 ألف دولار في نفس المنصب سنويا.

واستنادا إلى أنماط التقدم الحالي، سيتعين على النساء في مستوى الإدارة العليا الانتظار حتى 2037 لرؤية مساواة بين الجنسين، وعلى مستوى تنفيذي حتى عام 2047 .

لكن المديرات التنفيذيات سيتعين عليهن الانتظار حتى عام 2100 قبل تحقيق تمثيل متساو مع نظرائهن الذكور.