روسيا واليابان تبحثان إبرام معاهدة سلام بموسكو في 5 مارس الجاري

أعلنت وسائل إعلامية يابانية، اليوم الجمعة، أن نائب وزير الخارجية الياباني تاكيو موري ونظيره الروسي ايغور مورغولوف سيعقدان جلسة مشاورات حول إبرام معاهدة السلام بين البلدين في الخامس من مارس الجاري.

وذكرت شبكة "روسيا اليوم" أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف نظيره الياباني تارو كونو اتفقا في 16 فبراير الماضي على أن يعقد نائبيهما جلسة مشاورات حول معاهدة السلام في الشهر الجاري .

ومن المقرر أن تعقد أيضا جولة من المباحثات الاستراتيجية بين نائبي وزيرا الخارجية في الثاني من أبريل المقبل.

يذكر أن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبى والرئيس الروسي بوتين وافقا- فى نوفمبر الماضى- على تسريع محادثات معاهدة السلام على أساس الإعلان المشترك لعام 1956، والذى يدعو إلى انتقال أصغر جزيرتين من الجزر الأربع- وهما جزيرتى شيكوتان وهابوماى- إلى طوكيو بمجرد إبرام معاهدة سلام.

وتُصر اليابان على أن الجزر الأربع ملكا لها إلا أن الاتحاد السوفيتى استولى عليها بعد استسلام اليابان فى عام 1945 إبان الحرب العالمية الثانية، فى حين تقول روسيا إنها استحوذت عليها بطريقة شرعية كنتيجة للحرب.