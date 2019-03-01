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وزير الخارجية الروسي يلتقي نائب الرئيس الفنزويلي في موسكو

أ ش أ
نشر فى : الجمعة 1 مارس 2019 - 5:47 ص | آخر تحديث : الجمعة 1 مارس 2019 - 5:47 ص

يلتقي وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، نائب رئيس فنزويلا ديلسي رودريجيز، اليوم الجمعة، في موسكو.


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