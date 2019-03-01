البرلمان القبرصي يوافق على إنشاء صندوق استثماري لعوائد الغاز والنفط

وافق البرلمان القبرصي على تأسيس صندوق استثماري لأية عوائد مستقبلية تتعلق باكتشافات الغاز والنفط في البلاد، وذلك بعد يوم واحد من إعلان شركة النفط والغاز الأمريكية العملاقة إكسون موبيل اكتشاف الغاز الطبيعي في حقل يقع قبالة ساحل قبرص.

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية عن زعيم حزب التجمع الديمقراطي المحافظ في قبرص أفيروف نيوفيتو، قوله في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، إن 100% من عوائد الصندوق سيتم حفظها لدعم الأجيال القادمة، موضحاً أنها لن تُستخدم لأي أسباب تتعلق بالميزانية في المدى القريب.

وأضافت الشبكة أن الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، أشاد في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بالموافقة على تأسيس الصندوق، معربا عن أمله في إحراز المزيد من التقدم في المستقبل، لافتًا إلى اهتمام الحكومة برفاهية كل الشعب القبرصي.