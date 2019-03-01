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باكستان تطلق سراح الطيار الهندي المحتجز لديها

أ ش أ
نشر فى : الجمعة 1 مارس 2019 - 5:46 ص | آخر تحديث : الجمعة 1 مارس 2019 - 5:46 ص

تطلق باكستان سراح الطيار الهندي المحتجز لديها، والذي اعتقلته أمس الأول الأربعاء؛ إثر إسقاط طائرتين هنديتين عندما عبرتا خط السيطرة الحدودي واحتجاز قائد إحداهما.


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