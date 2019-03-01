باكستان تطلق سراح الطيار الهندي المحتجز لديها

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تطلق باكستان سراح الطيار الهندي المحتجز لديها، والذي اعتقلته أمس الأول الأربعاء؛ إثر إسقاط طائرتين هنديتين عندما عبرتا خط السيطرة الحدودي واحتجاز قائد إحداهما.