تونس وسويسرا توقعان إعلان نوايا بمبلغ 300 مليون دينار تونسي

وقع وزير الخارجية التونسي، خميس الجهيناوي ، مع نظيره السويسري ، اكناسيو كاسيس ، على إعلان نوايا بين البلدين لتحديد مجالات تدخل البرنامج السويسري لدعم التحول الديمقراطي بتونس، للفترة 2017-2020 ، بمبلغ 105 مليون فرنك سويسري، أي ما يعادل 300 مليون دينار.

وقالت الخارجية التونسية في بيان لها، اليوم الجمعة، أن توقيع إعلان النوايا جاء في إطار أعمال الدورة الثانية من المشاورات السياسية التونسية - السويسرية، التي شهدها الجهيناوي أثناء زيارته إلى مدينة بيرن السويسرية يومي 27 و28 فبراير 2019.

كما تم الاتفاق على تعميق التعاون الثنائي خاصة في مجال إنشاء مشاريع وبرامج تمكن من توفير فرص عمل جديدة للشباب في إطار الاستراتيجية السويسرية للتعاون مع تونس للفترة 2017-2020، وتم الاتفاق أيضا على تنظيم لقاء اقتصادي تونسي- سويسري قبل نهاية العام الجاري من شأنه فتح آفاق شراكة جديدة لممثلي القطاع الخاص في البلدين، وتعزيزالتعاون الثلاثي مع أفريقيا.

من جهة أخرى، أكد الوزيران على أهمية مواصلة التعاون وتكثيف التنسيق بين خبراء البلدين في مجال التعاون القضائي فضلا عن تبادل الخبرات في مجال حقوق الإنسان والوساطة وعمليات حفظ السلام في العالم.

وفي مجال التدريب الدبلوماسي، تم الاتفاق على إرساء شراكة بين الأكاديمية التونسية التي سيتم إطلاقها عام 2020 مع المؤسسة السويسرية " للعلوم والدبلوماسية الاستباقية" خاصة بالتعاون في مجالات الدبلوماسية الوقائية والإنسانية، وبالتحديات الجديدة للدبلوماسية متعددة الأطراف في مجال العلوم والتكنولوجيا.

وأجرى وزير الخارجية التونسي - خلال الزيارة - لقاء مع رئيسة المجلس الوطني الفيدرالي السويسري، مارينا غوشاتي، تناول سبل تطوير العلاقات الثنائية لاسيما في مجال التعاون البرلماني. كما التقى مع عدد من المسؤولين السويسريين وممثلي المؤسسات الاقتصادية الفاعلة، بالإضافة إلى مسؤولين عن غرفة الصناعة والتجارة التونسية - السويسرية ورئيس جمعية الصداقة بين البلدين.

كما ألقى الجهيناوي محاضرة بجامعة برن بعنوان " دعائم الانتقال الديمقراطي بتونس"، استعرض خلالها أهم الخطوات التي حققتها بلاده في مسيرتها الديموقراطية والتحديات التي تواجهها خاصة في المجالين الاقتصادي والأمني.