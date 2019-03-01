مصر مرساة لعملية السلام في المنطقة.. والسلام دام 40 عاما بسبب موقفها

قال مدير مشروع عملية السلام في الشرق الأوسط بمعهد واشنطن، ديفيد ماكوفسكي، إن مصر هي المرساة لعملية السلام في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدًا أن مصر بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية هي أهم دولة عربية.

وأضاف ماكوفسكي خلال "منتدى الغد للشرق الأوسط 2019"، والذي ترعاه فضائية الغد، أمس الخميس، أن الشهر المقبل سيشهد ذكرى التوقيع على اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل، موضحًا أن معاهدة السلام سمحت لمصر بالتركيز على قضاياها الاقتصادية.

وشدد على أن أمريكا لا يمكن أن تتخيّل فكرة استبدال مصر بأية دولة عربية أخرى في المنطقة، مؤكدًا أنه بسبب الموقف المصري كان له الدور الحقيقي في استمرار عملية السلام لمدة 40 عامًا، وأنه لا يجب أن ينسى أحد مركزية مصر بالنسبة للمصالح الأمريكية في المنطقة.

وأوضح ماكوفسكي أن مصر تواجه تحديات عدة على قدر مكانتها كدولة محورية بالمنطقة، ورأى أن الدور الأمريكي في الشرق الأوسط يجب أن يكون أقوى مما عليه الآن، ويجب أن يكون لديها حلفاء بين الدول العربية.