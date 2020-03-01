«التربية» الكويتية: 11% انخفاضا في نسبة تعيين غير الكويتيين خلال السنوات الخمس الأخيرة

كشفت إحصائية أعدتها وزارة التربية الكويتية عن انخفاض نسب تعيين غير الكويتيين في الوزارة خلال السنوات الخمس الأخيرة بنسبة 11% .. موضحة أنها وصلت إلى 7.5% في نهاية 2019 مقارنة بنحو 18.81% في 2015 من مجموع المعينين.

وأوضحت الإحصائية أن عدد العاملين غير الكويتيين في وزارة التربية خلال السنوات الخمس من 2015 إلى 2020 بلغ 4 آلاف و352 موظفًا من 42 دولة عربية وأجنبية فيما بلغ عدد الكويتيين 31 ألفا و657 موظفا.

وأشارت إلى تصدر مصر قائمة أعداد المعينين خلال هذه الفترة بألف و842 موظفًا يليها السعودية بنحو 752 موظفا ثم الأردن بـ455 وفلسطين بـ385 ثم غير محددي الجنسية "البدون" بـ314 وأخيرا تونس بـ223 موظفًا.

ولفتت الإحصائية إلى أن أعداد المعينين غير الكويتيين خلال الفترة من 2016 وحتى 2019، بلغت ألف و168 بين معلم وإداري في سنة 2016 بنسبة 18.81% فيما بلغ عدد الكويتيين المعينين في العام ذاته 5 آلاف و42 معلمًا وإداريًا بنسبة 81.19% .. مشيرة إلى انخفاض نسبة غير الكويتيين إلى 12.3% بإجمالي 946 موظفًا في2017 وارتفاع الكويتيين بنسبة 87.7% بإجمالي 7 آلاف و690 موظفا.

وأظهرت الإحصائية استمرار انخفاض تعيين غير الكويتيين في سنة 2018 إذا بلغت 9.3% بإجمالي 721 موظفًا، واستمرار ارتفاع نسبة الكويتيين إلى90.7% بإجمالي 7761 موظفًا .. مبينة أن الانخفاض تواصل في 2019 بواقع 7.5% بإجمالي 658 موظفًا غير كويتي فيما ارتفعت بالنسبة للكويتيين الى 92.5% بإجمالي 8768 موظفا.