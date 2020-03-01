الكويت: فحص جميع القادمين من مصر مرتين لمنع دخول أي شخص لديه أعراض كورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الأحد، أنها تجري عملية فحص لجميع القادمين من جمهورية مصر العربية، والتعامل معهم حسب إجراءات الوقاية، وسيكون هناك فحص إضافي في القاهرة، للتأكد من عدم قدوم أي شخص من هناك لديه أية أعراض خاصة بحمل فيروس كورونا".

جاء ذلك على لسان المسؤولة بالوزارة بثينة المضف.

وأعلنت الوزارة تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المتحور الجديد "كوفيد - 19"، ما يرفع عدد المصابين في البلاد إلى 46 .

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن الوزارة تأكيدها أن "جميع المصابين بالفيروس متواجدون في مراكز الحجر الصحي وبصحة جيدة ويتلقون كل الرعاية والمتابعة".

وقالت إن دولة الكويت سجلت حالة إصابة واحدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأضافت أن "الحالة الجديدة المُسجلة قادمة من إيران، وهي بالحجر الصحي، وحالتها مستقرة".