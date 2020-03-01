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ارتفعت صادرات كوريا الجنوبية خلال شهر فبراير الماضي، ويرجع ذلك جزئيا لانتعاش قطاع الرقائق، وذلك بحسب ما أظهرته بيانات اليوم الأحد.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية عن وزارة التجارة والصناعة والطاقة القول إن الصادرات الكورية الجنوبية ارتفعت بنسبة 4.5 % خلال الشهر الماضي لتسجل 41.2 مليار دولار مقارنة بـ39.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

كما أظهرت البيانات ارتفاع الواردات بنسبة 1.4 % لتصل إلى 37.1 مليار دولار.

وقد انتعشت الصادرات من الرقائق، وارتفعت لأول مرة منذ 15شهرا بنسبة 9.4 % لتسجل 7.4 مليار دولار.

ويرجع انتعاش صادرات الرقائق إلى زيادة الطلب وارتفاع أسعار رقائق الذاكرة.

يشار إلى أن الرقائق تمثل 18% من جميع الصادرات.

وتراجعت صادرات المنتجات البتروكيماوية بنسبة 9.7 % لتصل إلى 3.14 مليار دولار.

كما انخفضت صادرات السيارات بنسبة 16.6 % لتصل إلى 2.4 مليار دولار، حيث تواجه الشركات المحلية صعوبة في الحصول على قطع غيار من الصين في ظل تفشي فيروس كورونا المتحور الجديد.

وتراجعت صادرات كوريا الجنوبية إلى الصين، أكبر شريك تجاري لسول، بنسبة 6.6 % الشهر الماضي لتصل إلى 8.9 مليار دولار.

وارتفعت الصادرات الكورية الجنوبية للولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 9.9 % على خلفية زيادة الطلب على الرقائق.