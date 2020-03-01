ليكرز يتلقى هزيمة مفاجئة في صدارة دوري السلة الأمريكي

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تلقى فريق لوس أنجليس ليكرز هزيمة قاسية في صدارة القسم الغربي لدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين وسقط على ملعب ممفيس جريزليس بنتيجة 88 - 105 فجر الأحد.

وانتهى الربع الأول بتقدم ممفيس 29 - 25 ثم 58 - 46 في الربع الثاني و86 - 66 في الربع الثالث قبل أن ينهي اللقاء بفارق 17 نقطة.

ونجح ممفيس جريزليس في إنهاء مسيرة خسائره الخمس المتتالية بفضل تألق جام ورانت الذي سجل 27 نقطة و14 تمريرة حاسمة.

وأضاف ديلون بروكس 24 نقطة وساهم يوناس فالانسيوناس بتسجيل 22 نقطة و20 متابعة لجريزليس.

وأحرز ليبرون جيمس 19 نقطة وعشر تمريرات حاسمة وسجل انتوني ديفيز 15 نقطة وتسع متابعات لليكرز، ويتصدر ليكرز المجموعة الغربية برصيد 103 نقاط ويحل ممفيس في المركز الثامن برصيد 89 نقطة.

وفي مباريات أخرى فاز نيويورك نيكس على شيكاغو بولز 125 - 115 وميامي هيت على بروكلين نتس 116 - 113 واتلانتا هوكس على بورتلاند ترايل بليزيرز 129 - 117.

كما فاز إنديانا بيسرز على مضيفه كليفلاند كافالييرز 113 - 104 وهيوستن روكتس على مضيفه بوسطن سلتيكس 111 - 110 و سان أنطونيو سبيرز على اورلاندو ماجيك 114 - 113 وجولدن ستيت واريورز على فينيكس صنز 115 - 99.